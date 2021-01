Exatlón México: Ernesto Cázares confiesa que su hermano Aristeo SÍ lo dejaba GANAR

Ernesto Cázares, el ganador del primer Exatlón México, se convirtió este domingo en el más reciente competidor eliminado de la contienda y realizó importantes revelaciones entorno a la relación que mantuvo con su hermano Aristeo, mentar ambos permanEcían al interior de la competencia.

En entrevista en Venga la Alegría, Ernesto Cázares destacó que una de las razones por las cuales falló en su última competencia es que “a veces hay tiros que no se te dan y otros que se te van complicando conforme van pasado,” destacó.

A pregunta expresa de si su hermano Aristeo se dejaba ganar para darle preferencia él, Ernesto declaró que sí: “no soy ciego, sí lo hizo y eso me empezó a afectar ten lo mental , en vez de ayudarme me perjudicó , pero sí se lo agradezco mucho,” refirió el atleta.

Las competencias eran emocionantes con Ernesto

Entrevistado acerca de su hermano, Aristeo destacó que su salida lo puso triste porque las competencias al interior de Exatlón México era mucho más emocionantes en su compañía, aunque ambos pertenecieran a diferentes equipos:

“Es lógico, me pone triste; las carreras aquí eran muy emocionantes con él. Mi hermano es una persona a la que amo, él es el primer campeón, reconozco a sus rivales, lo hicieron muy bien, fueron mejor que él. Siempre hemos aceptado cuando hay personas mejores que nosotros y eso no está mal. No somos personas egoístas, envidiosas, no nos enoja que otros brillen , al contrario reconocemos y empujamos a las personas a que brillen,” destacó el atleta.

Finalmente Ernesto Cázares declaró que la relación con su hermano es tan cercana que “cuando algo le pasa a él yo me siento mal, es un balance, a mí me hubiera puesto muy mal, verlo a él salir. Mi hermano es como mi mentor, fue como mi papá cuando era niño, al final Exatlón es así, es una competencia en la que se gana o se pierde,” concluyó el atleta.