Esto CONFESÓ Consuelo Duval después de trabajar con Eugenio Derbez ¿Le caía mal?

Consuelo Duval es una comediante que trabajó mucho tiempo con el también actor, Eugenio Derbez, motivo por el cual le conoce muy bien. Por eso, hace unos meses reveló en el programa Netas Divinas.

“Yo no he conocido a alguien más perfeccionista que Eugenio Derbez. Estábamos ya trabajando y si su mirada se volteaba a la taza, que no estaba acomodada 3 milímetros de donde debía estar, repetíamos” contó Duval.

Durante la emisión del programa, Consuelo contó a sus compañeras y co conductoras: Daniela Magun, Natalia Téllez y Paola Rojas que a veces ella creía que el comediante exageraba, pero después lo entendió y se dio cuenta de que más bien se trataba de alguien muy detallista con su trabajo.

Larga trayectoria

Eugenio Derbez es un comediante y productor mexicano. Es hijo de la reconocida actriz de la época del Cine de Oro Mexicano Silvia Derbez, y de Eugenio González Salas. Saltó al público de América del norte como actor, con sus películas No se aceptan devoluciones y Cómo ser un Latin Lover.

Realizó su primer programa de sketches, llamado Al derecho y al derbez (1993), que sería el punto de inicio de su carrera como comediante en la televisión mexicana, más adelante, también surgieron Derbez en cuando, XHDRBZ y La familia P. Luche, donde trabajó con Consuelo Duval por más de 4 años.

La familia P. Luche era acerca de e la vida diaria de una familia disfuncional y cuya trama se lleva a cabo en la ficticia Ciudad Peluche donde se viven situaciones ridiculizantes y muy cómicas.