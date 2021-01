ExatlónMéxico: Secretos y TRAICIÓN en el equipo ROJO; la tensión sube de nivel este DOMINGO

Los seguidores de ExatlónMéxico vivirán uno de los Duelos de Eliminación más polémicos en la historia del reality show. Las disputas no sólo existirán entre los Rojos y los Azules, también en el interior de cada uno de los equipos.

Pese a las polémicas entre los atletas de Titanes, todo parece indicar que los azules verán el adiós de uno de sus integrantes predilectos, hablamos de Ernesto Cazares. Como cada domingo, un atleta dirá adiós al reality.

Pero la polémica y las traiciones estarán presentes. Nombres como Heliud, Ernesto y Daniel son los que están en el ojo del huracán, luego de comentarios que han hecho en secreto con otro compañeros.

¿Traición en el equipo rojo? Muchas sorpresas nos esperan en ExatlónMéxico

¿Qué pasará el domingo?

Ernesto es uno de los que más polémica han generado, luego de decir que no tiene problema en ir con todo contra los rojos. Sólo pidió que no se fuera otro azul, algo que parece no va a suceder.

En el equipo rojo usan de manera específica la palabra traición. "La traición está presente", se escucha en las reuniones del equipo. Además, se han acusado entre ellos de dejarse ganar.

El domingo será un día muy importante en ExatlónMéxico, porque lo que pase ese día, irá definiendo muchos de los factores más importantes del reality, para el futuro.