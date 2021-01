YouTube lanzará nueva docu-serie de Demi Lovato donde REVELA la verdad de su sobredosis

Como era de esperarse, y que solo era cuestión de esperar, Demi Lovato estrenará un nuevo documental para hablar abiertamente sobre el duro camino que ha recorrido en su vida, el cual ha estado lleno de obstáculos, y altibajos, que ha seguido durante su adolescencia.

Esto debido a sus adicciones, mismas que estuvieron a nada de acabar con su vida en setiembre de 2018 con una sobredosis que conmocionó a la opinión pública de todo el mundo.

El documental estará en la plataforma de Youtube, el próximo 23 de marzo, totalmente gratuita que llevará por nombre, "Demi Lovato: Dancing with de Devil", una grabación en la que la antes estrella de Disney, habla sobre los elevados niveles de estrés y ansiedad que sufrió en su condición de figura pública.

'Hay tantas cosas que he querido decir, pero tenía que esperar para poder decirlas correctamente. Gracias a mi familia, a mis amigos y a mis fans por haber estado a mi lado durante los dos últimos años, en los que he aprendido muchísimo y he madurado a todos los niveles. Estoy muy emocionada de poder contar esa historia que tenía guardada desde hace tanto tiempo', dijo la intérprete de This is me.