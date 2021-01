Marysol Sosa asegura no descansará hasta que la ley obligue a “Las Saras” a revelar de qué murió José José

La hija de José José, Marysol Sosa, reveló que sigue en curso el proceso de investigación para conocer los motivos del fallecimiento de su padre. Además, dijo que no descansará hasta que se haga justicia y pueda saber lo que sucedió con él a partir de que su hermana, Sara Sosa, se lo llevó a vivir a Estados Unidos.

Aunque ha pasado un año del fallecimiento del intérprete, Marysol dejó en claro que no pierde la esperanza y espera que la investigación aclare todas sus dudas.

A la hija de Anel Noreña también se le preguntó si desea que su hermana menor pague con cárcel por la actitud que tomó sobre la salud y cuidados de su padre, a lo que respondió:

“No es un deseo en mi corazón, la verdad no lo es; sin embargo, se va a hacer justicia porque, por otro lado, yo no entiendo por qué me tuvieron que quitar así a mi familiar, por qué me lo negaron tanto tiempo, por qué me lo escondieron, y por qué me hablaron hasta el día en que falleció”.