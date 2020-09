Guerreros 2020: Brandón EXPLOTA tras perder por segunda ocasión contra Yann; así va el marcador

View this post on Instagram

u00a1Ya comenzamos! Enviamos las mejores vibras a @darianagarciar, quien ayer sufriu00f3 una complicaciu00f3n respiratoria por inhalaciu00f3n de humo en la competencia y hoy no podru00e1 acompau00f1arnos en el campo de batalla... u00a1Recupu00e9rate, guerrera! ud83dudcaaud83dudc97 #Guerreros2020 #TieneActitudGuerrera