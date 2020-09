Guerreros 2020: Dariana sufre COMPLICACIÓN RESPIRATORIA y causa pánico en transmisión

View this post on Instagram

Que semana tan dura ud83dudc0du2764ufe0f @guerreros2020mx dejamos el corazu00f3n en cada circuito. #guerrera #guerreros #cobras #guerreros2020 u2022 u2022 Peinado: @dianakory Maquillaje: @andrespigarmaquillista Foto: @david.mendiola.g