Laura Bozzo confiesa estar ENAMORADA de un cantante que podría ser su NIETO: VIDEO

Bien dicen que para el amor no hay edad y así lo demostró la conductora Laura Bozzo tras confesar que está enamorada de un joven cantante que bien podría pasar como su nieto.

La polémica mujer de 69 años ya había declarado en otro momento su gusto por los hombres menores; sin embargo, esta vez llamó la atención con sus declaraciones; confirmó que conoció a su crush.

Se trata del músico Joss Favela, de 29 años de edad, quien fue invitado en su programa para promocionar su último sencillo "Ya no quiero andar contigo". Tal parece que ahora la peruana será parte de su club de fans.

"Estoy enamorada, hoy conocí al amor de mi vida, que podría ser mi nieto, por cierto. No, no, es que mira, todo el día estoy escuchándolo, estoy enloquecida con él, Joss Favela. Es que estrenó una canción en mi programa... ¡Ay no,no,no! Estoy enamorada de Joss Favela".

Laura Bozzo

Estas declaraciones las hizo para el programa El Gordo y la Flaca. Por otro lado, aseguró que en estos tiempos complicados para el mundo por el tema de la pandemia, ella quiere cambiar su manera de ser, pues aseguró que ya no dará su opinión sobre la vida de los famosos y se enfocará a lo que sabe hacer.

Asimismo, dijo que esto no significa que tenga que ponerse en paz con las personas con las que ha tenido roces, como su exesposo, Alfredo Adame y posiblemente Irina Baeva y Gabriel Soto

Y aunque no pase nada, pese a que todo puede suceder (tipo Lyn May) sus declaraciones son las de una mujer que reconoce la belleza y talento de los nuevos valores musicales, aunque no deja de ser algo extraño.

Por Redacción Digital El Heraldo de México

lhp

