Andrea Legarreta es HOSPITALIZADA después de ser diagnosticada con NEUMONÍA por COVID-19: VIDEO

La conductora del programa "Hoy", Andrea Legarreta publicó un video en su perfil en Instagram en el que informó que se encuentra hospitalizada tras ser diagnosticada con neumonía, uno de los principales síntomas ocasionados por COVID-19.

Como te informamos hace unos días, la también protagonista de películas como "Mamá se fue de viaje" y "La segunda noche" dio positivo, junto con su esposo y dos hijas, por el mortal virus surgido en la ciudad de Wuhan, China.

Días después, el conductor de televisión, Alan Tacher señaló que Andrea Legarreta se habría contagiado después de acudir a cine; sin embargo, la presentadora negó que esto sea cierto, pues desconoce el lugar en el que contrajo la enfermedad.

En el video compartido en sus redes sociales, la conductora de "Hoy" contó que, por recomendación de sus médicos, permanecerá hospitalizada un par de días ya que el COVID-19 le desarrolló neumonía.

Andrea Legarreta, de 50 años, señaló que, tras realizarse una tomografía, los médicos le dijeron que tenía neumonía por lo que le aconsejaron quedarse unos días bajo observación.

"Me están dando los medicamentos vía intravenosa, no tengo oxígeno, no tengo nada grave, estoy bien… Estaré un par de días y me iré a curar a casa", recalcó.