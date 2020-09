Paty Manterola rompe el silencio y habla sobre la muerte de Xavier Ortiz

La actriz mexicana Paty Manterola, después del paso de los días, habló sobre la depresión que sufrió en el trascurrir de las semanas tras el suicidio de su exesposo, Xavier Ortiz.

Cabe señalar que Paty fue la primera esposa de Ortiz, quienes se conocieron cuando formaron parte del grupo Garibaldi, donde tuvieron un matrimonio desde 1999 hasta su divorcio en 2005.

Fue durante una entrevista el programa matutino "Un Nuevo Día" en el que por primera vez habló sobre la depresión que sufría el cantante.

Manterola comentó que ella había pasado momentos difíciles en los últimos días, por lo cual se mantuvo al margen de las declaraciones sobre la muerte de su exesposo, además pidió perdón y respeto para los familiares del cantante, sobre todo para su exesposa y su hijo. "

Saben el cariño, pero sobre todo el respeto tan inmenso que nos tuvimos Xavi y yo, independientemente de que nuestra relación de pareja terminó pues ya hace más de 16 años y precisamente por ese respeto a él, a su familia, a sus seres queridos, a su hijo, es que siento que mis comentarios, mis palabras no tienen mucha importancia y por eso me he mantenido muy prudente y al margen de esta situación dolorosa para muchos", comentó la también cantante.

Le costó superar muerte de su padre

Por otro lado Paty Manterola habló sobre lo mucho que le costó mucho superar la muerte de su padre, por tal motivo decidió darse un tiempo para meditar sobre lo sucedido.

Durante este tiempo notó que durante algunos periodos se encontraba muy sensible emocionalmente por lo que decidió platicarlo con su médico.

"El año pasado después de que se muere mi papi, mis emociones estaban a flor de piel, y noté que esos meses siguientes, esos días de cada mujer, pues eran demasiados profundos, las emociones eran muy fuertes, y en mi visita a mi doctor de rutina, yo pensaba que era por mi papá", finalizó Manterola.

Por Redacción Digital El Heraldo de México

