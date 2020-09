Arturo Peniche dice TREMENDA confesión tras SEPARACIÓN de su esposa, después de 38 años: VIDEO

El actor Arturo Peniche hizo una confesión que dejó sin palabras a todos durante un programa de televisión con la conductora Mara Patricia Castañeda, en dónde informó que después de 38 años se separó de su esposa.

Peniche señaló que desde hace mes y medio él y su esposa Gabriela ya no están juntos como pareja, sino que viven separados, pero no divorciados.

Y de hecho causó curiosidad que durante la entrevista, Arturo Peniche declaró que no quería tener ningún tropiezo amoroso en su vida, por lo que no piensa divorciarse.

"Cuándo estorbas, lo mejor es hacerse a un lado"

El actor de 58 años afirmó que tuvo problemas serios durante un tiempo con su esposa Gabriela en dónde los malos tratos y los humores eran muy difíciles de lidiar.

"Cuando ya tu pareja comienza a ver demasiados defectos en ti, es porque ya estás estorbando, para el buen entendedor, pocas palabras", fue parte de lo que comentó Arturo Peniche.

Abundó en el hecho de que su esposa Gabriela fue quien provocó su salida del hogar de Arturo Peniche, pero afirmó que en ningún momento piensa divorciarse.

"Yo no quiero fracasos en mi vida y por eso no me divorcio", sentenció Arturo Peniche durante la entrevista.

Por: Redacción Digital El Heraldo de México

