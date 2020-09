Rocío Sánchez Azuara revela agresiones de su exesposo ¡abrió su cesárea!: VIDEO

Rocío Sánchez Azuara sorprendió en redes sociales tras revelar los episodios de violencia que sufrió durante su primer matrimonio, inclusive al poco tiempo de dar a luz.

La conductora habló sobre los episodios de violencia que vivió con su expareja, quien la golpeó al poco tiempo de haber dado a luz y con una patada abrió su cesárea.

Durante una entrevista para el programa de YouTube de Yordi Rosado, la conductora señaló que su exesposo, padre de su hijo Jorge Arturo, padecía ataques epilépticos por lo que tenía que cuidar su alimentación, no ingerir bebidas alcohólicas y tomar su medicamento, pero no lo hacía.

Sánchez Azuara revela violencia

La conductora de 55 años de edad, reveló que tras dar a luz su empareja la golpeó tan fuerte que con una patada le “abrió la cesárea”.

Azuara señaló que decidió borrar ese episodio de su vida debido a los momentos tan difíciles que pasó con su expareja, por lo que tienen pocos recuerdos de la persona.

“No tengo muchos recursos de él porque tengo memoria selectiva y como no fue algo ni alguien agradable en mi vida, excepto el hijo que tenemos en común. Alguien me dijo que falleció, no sé si falleció o no, pero el caso es que prefiero no acordarme del hombre”, dijo.

Por: Redacción Digital El Heraldo de México

cvg

