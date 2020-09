Ana Bárbara pide "El Consejo" de Paquita la del Barrio contra las "ratas de dos patas": VIDEO

La cantante Ana Bárbara acaba de sumarse al club de las mujeres castigadoras después de pedirle consejos de desamor a Paquita la del Barrio, quien experta en el tema, le dio los mejores a través de la canción "El Consejo".

"Al que me insulte, lo insulto. Al que me quiera, lo quiero, al que me cuide lo cuido, pero al que me friegue, lo friego...", cita uno de los estribillos de la canción en la que ambas colaboraron.

Como era de esperarse, la melodía fue del gusto entero de sus fans, pues al mero estilo de la "Reina del Pueblo" y voz de la "Reina Grupera" se consolidó como todo un hit en poco tiempo.

En la cuenta oficial de Ana Bárbara, el video ha tenido cerca de 80 mil visitas y los aplausos de sus fans, quienes quedaron encantados con al canción.

En su video oficial, ambas lucen elegantes con vestidos de luces. Mientras charlan cantando, ambas se dan unos buenos shots de lo que parece ser tequila mientras hablan de "enseñarle respeto" a los hombres que se pasan de "traviesos".

"El Consejo" en redes sociales

En sus respectivas cuentas de Instagram, las dos divas publicaron parte de la nueva canción que representa a la mujer "empoderada que toma la rienda de sus vidas amorosas". Ambas mandaron saludos a las plataformas musicales, en donde ya está sonando con fuerza. Asimismo dijeron estar emocionadas por el estreno de la canción.

