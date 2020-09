Winston Groom, autor de "Forrest Gump", fallece a los 77 años

El escritor Winston Groom, autor de la novela "Forrest Gump", falleció a los 77 años de edad, informó su familia a través de Karin Wilson, alcalde de su ciudad natal Fairhope en Alabama, Estados Unidos.

"No tengo detalles en este momento, pero murió (el miércoles) por la noche. Estamos muy tristes de escuchar esto. Definitivamente es un ícono aquí" Karin Wilson

También se manifestó el gobernador de Alabama, Kay Ivey:

"Si bien será recordado por la creación de Forrest Gump, Winston Groom fue un periodista talentoso y autor destacado de la historia de Estados Unidos. Nuestros corazones y oraciones se extienden a su familia" Kay Ivey, gobernador de Alabama

Groom se convirtió en un fenómeno de la cultura pop tras vender 1.7 millones de copias gracias a su adaptación a una película icónica de 1994 ganadora de seis premios Oscar.

Las otras novelas de Groom incluyen "Tiempos mejores que estos", "Cuando mueren los veranos", "Sólo", "Gone the Sun", "Una chica tan bonita, bonita" y "El Paso" de 2016, junto con numerosos libros de no ficción, en gran parte basado en la historia militar.

¿Quién era Winston Groom?

De acuerdo con la Universidad de Alabama, Groom se graduó de esa institución académica en 1965 y luego sirvió cuatro años en el ejército de los Estados Unidos, incluida una gira en la guerra de Vietnam (¿te suena?). Después de regresar a Estados Unidos, fue reportero del Washington Star antes de concentrarse en escribir.

En una entrevista de 2016 para su novela, "El Paso", Groom se describió a sí mismo como un tipo "de los viejos tiempos" que quería ofrecer a los lectores una novela basada en la acción, en lugar de la introspección.

“Siempre digo, si quieres enviar un mensaje, llama a Western Union”, dijo. Su libro de 1982, "Conversaciones con el enemigo", fue finalista del Premio Pulitzer.

Con información de CNN

