Ari Telch: “No creer en el COVID-19 es irresponsable”

Luego de que Paty Navidad y Miguel Bosé han manifestado sus dudas sobre la pandemia del coronavirus y las medidas sanitarias que se siguen, el actor Ari Telch lamentó que existan personalidades que no crean en el COVID-19, como si se tratara de una cuestión religiosa, cuando hay pruebas científicas y miles de muertes en todo el mundo.

“Pobrecitos, ya no podemos estar negando la ciencia, los virus nos han perseguido desde milenios atrás… ¡Cómo no va a existir!, si se detectó perfectamente. Es ciencia, carajo, esto no es religión, no se trata de yo creo en Dios o no, aquí existe un elemento patógeno, una partícula replicante que nos provoca una infección respiratoria aguda grave”, comentó Telch, visiblemente molesto. Noticias Relacionadas ¿Quién fue Ceci Romo, la actriz que perdió la batalla ante el Covid-19?

Considera que los comentarios que ponen en duda la existencia de la enfermedad son irresponsables, porque animan a la gente a salir a la calle sin ninguna precaución, a no tener sana distancia, a no estornudar con etiqueta y no seguir todas las medidas sanitarias que todos los días dan las autoridades de salud.

El actor presentará su monólogo “D’Mente” vía streaming el próximo viernes 11 de septiembre en la plataforma Ticketmaster Live. Un espectáculo que considera idóneo para esta época de confinamiento, en donde las emociones experimentan constantes cambios. El material surgió luego de varias investigaciones sobre el trastorno de bipolaridad que sufre y ahora explica al público, haciendo gala de la comedia.

“Hablamos de qué es lo que le pasa al cerebro cuando tenemos dificultades para dormir, para concentrarnos, cuando tenemos trastornos de ansiedad, cuando padecemos depresión o una enfermedad psiquiátrica, pero todo con humor”, detalló el actor.

Ari Telch recordó la importancia de poner atención a la salud mental y borrar estigmas sobre ir al médico, porque no tiene nada malo y puede traer grandes beneficios.

Por Patricia Villanueva

