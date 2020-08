¡Un amor épico! Tania Ruiz recibe pastel con FOTOS de EPN; su reacción se viraliza

View this post on Instagram

Ser para tener o vivir para ser! Ama todo lo que el silencio te diceud83eudd2b. Estamos en paz cuando nada de lo queu0301 pasa puede desequilibrarte o hacerte sufrir. Ve ,observa y fluye. Tu decides lo que los demau0301s puedan provocar en ti! Tu eres duenu0303o de tus emociones! Sieu0301ntete libre de ser quien eres y no vivas en una jaula que muchas veces uno puede construir y lo peor saber que estau0301s ahiu0301 y no salir de ella. Miedo a no ser tu? Porque tener miedo? El que dirau0301n? No hay nada mau0301s bonito que ser uno mismo. Todos tenemos diferentes creencias , limitaciones y educaciou0301n. Pero hay q aprender amar sin imponer reglas. Cada quien es como es y hay q respetar. Imagiu0301nense q yo amara a las personas si solo hacen lo que yo diga o piense que es correcto . Que manera tan egoiu0301sta!! Yo amo a las personas por cou0301mo son ellos , por cou0301mo son conmigo, con su esencia, con su preferencia . La gente q se queda es la que debe estar. Porque el amor real no exige nada y lo da todou2764ufe0fu2764ufe0fu2764ufe0fu2764ufe0fu2764ufe0fu2764ufe0fu2764ufe0fu2764ufe0fu2764ufe0fu2764ufe0fu2764ufe0fu2764ufe0fu2764ufe0fu2764ufe0fu2764ufe0fu2764ufe0fu2764ufe0f. In the state of Being to have or live to be! Love everything that silence tells youud83eudd2b. We are at peace when nothing happens which can unbalance you or make you suffer. Go, watch and flow. You decide what others can provoke within you! You are the owner of your emotions! Feel free to be who you are and do not live in a cage that one can often build and worst of all, knowing that you are there and not leaving it. Afraid not to be you? Why be afraid? What others will they say? There is nothing more beautiful than being yourself. We all have different beliefs, limitations and education. But you have to learn to love without imposing rules. Each one is as he is and must be respected. Imagine that You love people if they just do what You say or think is right. What a selfish way !! I love people for how they are, for how they are with me, with their essence, with their preference. The people who stay are the ones who should be. Because real love does not demand anything and gives you everything backu2764ufe0fu2764ufe0fu2764ufe0f.