¡Te vas a enamorar! Valerie Domínguez, la hermosa y escultural prima de Shakira: FOTOS

Mucha ropa o poca ropa? MAAAAAMAAAA! Al final es tu cuerpo y tu decides que te pones o te quitasud83cudf00. Reafirmar seguridad y amor sobre tu00ed misma es parte de ese proceso llamado u201cempoderamientou201d. Lo pongo entre comillas porque significa cosas diferentes para diferentes personas. Pero al final es poder amarte, aceptarte y ser feliz sobre quiu00e9n eres y como te presentas al mundo, sin miedo a NADA! Asu00ed que que hoy les digo: vivan para ustedes! #PonteLoQueQuieras