¿El Pack? Por este precio podrás ver el calendario HOT de Niurka: FOTO

La crisis económica ha provocado que el mundo del entretenimiento tenga que adaptarse o morir y muchos de los artistas o personajes públicos, sobre todo de la televisión mexicana, han tenido que diversificarse y recurrir a diferentes estrategias económicas para aumentar sus ingresos y no hundirse en la miseria.

Hemos sabido de varias celebridades que ahora venden pasteles, o hasta sus propias cosas con tal de ir sorteando la difícil vida que ahora muchos estamos enfrentando. Pero no todo tiene por qué ser dramático o muy triste, pues hay algunas personas como Niurka, que recurrió a la vieja confiable: ¡Vender su cuerpo! pero ahora en calendarios 2021.

La vedette no se durmió en sus laureles y en este tiempo de confinamiento aprovechó y se puso manos a la obra y por eso ahora sacó su nueva línea de cubrebocas y Niurkalendarios, donde posó semidesnuda y dejó muy claro que a sus 53 años todavía se encuentra con un cuerpo envidiable.

En cuanto a packs, hay niveles..

¡Y no sólo eso! Además armó paquetes para vender la colección de sus sensuales fotos que podrá estar en manos de quien desee en tan sólo 290 pesos, pero el precio aumentará según lo que el cliente pida. Por ejemplo, un calendario autografiado y personalizado, costará $590, mientras que un VIP, tendrá algo extra..

El paquete VIP, contendrá: el niurkalendario, un video personalizado donde la cubana deseará un Feliz Año Nuevo 2021 al cliente, más un cubrebocas de la colección.

En su colección de cubrebocas, Niurka presentó una variedad limitada a 6 diseños; pero eso sí: Con sus frases más icónicas como "BAILASS”,“I’m sorry for everybody”, “Tú no eres vedette!”, “Chocaste con el muro de Berlín”, “Te quisiste lucirr!” y “Te vi… pero te ignoré!”, todos a $150 pesitos.

Todo, podrá ser adquirido en su tienda Online, que iniciará envíos el 4 de enero de 2021.