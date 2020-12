Luz Elena González narra el dolor que siente al padecer coronavirus

A través de sus redes sociales, Luz Elena González dio a conocer cómo experimentó el coronavirus y la forma en la que la enfermedad fue dañando su organismo.

Además de esto, la actriz dio a conocer que pudo identificar la forma en la que se le transmitió la Covid-19, por lo que pudo tomar las medidas de higiene necesarias.

“Quería platicarles que tengo covid. Me contagiaron en mi casa una de las personas del servicio doméstico. Llegó enferma y no avisó que se sentía mal. A los dos días nos dimos cuenta y desafortunadamente en esos dos días contagio a otra persona, a otras dos personas del personal de casa, y esas personas del personal de casa me contagiaron a mí.”, comentó.

Además de ella, en su casa resultaron contagiados sus suegros, por lo que lamentó la actuación de su empleada y de las personas que no siguen los protocolos en contra de la pandemia que recomiendan las autoridades.

“Contagiaron a mis suegros, que nosotros los veíamos, nosotros por cuidado y resulta que por el descuido de una persona, pues por la falta de conciencia de no avisar en el trabajo ‘sabes que estoy mal, tengo un poco de gripa porque no sabemos qué puede ser’. Desafortunadamente contagió a varias personas porque esas personas que contagió también a su vez lo hicieron con sus familias, entonces se hizo una cadena de contagiadero horrible... esta muy peligroso”, comentó.

La actriz aseguró además que los síntomas que ha enfrentado son complicados, debido a que se ha enfrentado a casi todos los signos que se dan durante la transmisión de este mal.

“La verdad es que ya voy en el sexto día. No me he sentido nada bien, a mí si me toco un poco fuerte porque he tenido todos los síntomas, menos temperatura. Perdí el olfato, perdí el gusto, sude muchisimo. Mojaba la ropa de tanto sudor, la cama, el dolor de cuerpo es horrible, es super fuerte. Nunca había sentido algo así de lo fuerte que es ese dolor. Tres días y dos noches enteras que no podía dormir del dolor...”