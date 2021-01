Así fue como Luz Elena González se contagió de COVID-19

Ante estas fechas de convivencia, alegría y felicidad, las medidas sanitarias de Covid-19 son, si no relegadas, por lo menos relajadas. Por lo que Luz Elena González decidió hacer un llamado a las personas para que sean responsables en estas fechas y usen el cubrebocas para evitar contagiar a los demás de coronavirus.

Al mismo tiempo, por medio de su cuenta de Instagram, la actriz narró su proceso vivido con el Covid-19 y como cree ella que se contagió, pues al parecer fue por parte de una empleada doméstica que trabaja en su casa de Acapulco, pues ella empezó con sintomatología desde el 24.

“Me di cuenta cuando una de las empleadas de casa me dijo que se sentía mal, que si le podía hacer una prueba de Covid, le hice la prueba, le hice la prueba a las tres (empleadas) y las tres salieron con Covid. Me quedé muy asustada y le dije a mi marido que íbamos a tener que hacernos la prueba si empezábamos con síntomas” declaró en una publicación.

Por fortuna, sólo Luz Elena salió contagiada, pues ni su esposo, ni sus dos hijos lo están. Por eso, lleva 6 días aislada en una habitación de la casa, según detalló. Pues a pesar de que el personal de servicio tenía Covid, ella no se había contagiado hasta que le tosieron en la cara.

Perdió el olfato y gusto

“Se me fue el sabor, se me fue el olor, no lo había percibido, pensé que la cocinera no le había puesto sal a las cosas; saben que me hice tres pruebas, estuve conviviendo con la gente de servicio una semana y no me contagiaron, hasta que les hice las pruebas y una de ellas me tosió horrible y ahí seguro me contagió porque me tosió horrible en la cara y yo no traía el cubrebocas tontamente porque nunca me lo imaginé”, cuenta a través del video publicado en redes.

A pesar de esto, la actriz aclaró que las muchachas no son culpables de esto y que de ninguna manera las dejó sin empleo. Sólo las mandó a su casa, les compró las medicinas y una de ellas ya se encuentra mucho mejor, por lo que espera pueda regresar pronto a trabajar. Platicó que habló con ellas para que cuando se reincorporen al trabajo, se queden a vivir en casa durante 3 meses, tiempo en el que ella estará un proyecto y así el ambiente de convivencia será seguro para todos.

“Les hice la prueba el lunes y yo empecé con síntomas el 24 de diciembre en la noche, pasé una nochebuena fatal; no corrí a las muchachas, las mandé en su casa, les compré sus medicinas, les pagué el médico, tampoco son culpables, hablé con ellas; cuando regresen les dije que necesito que estén en mi casa tres meses” aclaró.

“Lo último que me hubiera imaginado es que me iban a contagiar así ¿no?...”, mencionó.

Para terminar, Luz Elena González expresó que es importante tomar en serio la gravedad de la enfermedad Covid-19, que no se relajen las medidas de seguridad y alentó a los jóvenes a ser egoístas, mantenerse en casa y usar el cubrebocas.