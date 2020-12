Eduardo Yañez sorprende y asegura que nunca ha sido INFIEL

Eduardo Yañez fue cuestionado en el programa "Venga a la alegría" acerca la infidelidad y las relaciones. El galán de 60 sigue siendo uno de los más asediados; a lo largo de su vida se le han conocido romances con diferentes mujeres del espectáculo. Cuando se le preguntó qué opinaba sobre el tema, respondió:

“Con tu pareja never, nunca debe haber, es que ahí está el problema de las infidelidades, ¿no? Porque lo que no te da ésta te lo da la otra… entonces ahí vienen las infidelidades. O al revés, lo que a una mujer no le da a un hombre, se lo da a otro hombre”.

Luego aclaró que nunca ha sido infiel porque no es algo que le guste. Cuando está soltero aprovecha y sale con quien quiere, pero al encontrarse en una relación la situación cambia; le da orgullo ser fiel, ya que es algo que lo llena y lo hace sentir bien.

Sin embargo, dijo estar consciente de un engaño por parte de una de sus exparejas que pudo haber estado presente.

“No lo sé, quizá sí, quizá no... no me he detenido a pensar eso. Me han hablado de eso alguna vez, de la posibilidad, pero la verdad si me lo han hecho ya es pasado".