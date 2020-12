Izzie Stevens estrena serie en Netflix y los fans de Grey's Anatomy no se la pueden perder: VIDEO

Netflix, la plataforma líder en el mundo en cuanto a streaming de video se refiere, tiene otro estreno bajo la manga que a más de uno llamará la atención, y es que una querida actriz de la aclamada serie médica Grey's Anatomy es protagonista de la historia. Estamos hablando de Katherine Heigl, quien diera vida a Izzie Stevens, pues ahora llega con Firefly Lane o El Baile de las Luciérnagas en español.

La serie original de la plataforma con sede en Los Gatos, California, está basada en la novela de Kristin Hannah que lleva el mismo nombre y trata de la amistad de Tully y Kate dos jovencitas que se conocen en Firefly Lane y entablan una amistad inquebrantable que las mantendrá unidas por 30 años, ello entre idas y vueltas de la vida.

Katherine Heigl interpretará a Tully Hart, mientras que Sarah Chalke as Kate Mularkey, a través de redes sociales Netflix ya ha lanzado el tráiler de la serie que promete para colocarse entre las favoritas del público a inicios de 2021.

El Baile de las Luciérnagas

En el avance llama la atención ver a Heigl de 42 años con el cabello castaño oscuro, alejándose de su imagen de rubia que la acompañó a lo largo de su carrera y sobre todo en el papel que desempeñó en la serie médica de Shonda Rhimes.

De acuerdo con la clasificación de Netflix, la serie no es apta para menores de 17 años.

El Baile de las Luciérnagas

en Netflix

Estreno

El estreno de Firefly Lane o El Baile de las Luciérnagas será el próximo 3 de febrero.

Además de la estrella de Grey's Anatomy, también destaca la participación de Sarah Chalke actriz canadiensequien interpretó a Stella Zinman en la popular sitcom How I Met Your Mother.

Es de mencionar que Kristin Hannah es autora de muchos otros libros entre los que destacan a Winter Garden (2010), The Nightingale (2015) y The Great Alone (2017).