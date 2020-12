Exatlón México: Aristeo RENUNCIA a premio tras victoria de Titanes en batalla por la Navidad

La Navidad llegó a Exatlón México, donde Titanes y Héroes disputaron la batalla para decidir quien de los equipos era merecedor de una videollamada con sus familiares tras meses de ausencia.

El duelo como siempre estuvo muy reñido, pero fueron los rojos quienes sacaron la casta para quedarse con la victoria.

La jornada estuvo cargada de emociones, pues Antonio Rosique anunció las sanciones para Pato Araujo y Keno Martell, quienes intercambiaron golpes mientras jugaban Exaball.

Amos atletas quedaron suspendidos las próximas 4 competencias por lo que no podrán apoyar a sus respectivos equipos en los duelos; como era de esperarse la noticia no cayó nada bien a los competidores, sobre todo a Araujo, pues le gusta hacer pero que no le hagan.

Batalla por la Navidad

Los atletas de ambos equipos podrán tener su cena de Navidad, pero sólo un equipo logró hacerse con la victoria y ganar una videollamada con sus familiares, así como 5 mil pesos en regalos.

La reñida batalla corrió a cargo de Heliud Pulido y Christian Anguiano, siendo el rojo el ganador; le siguieron Pame Verdirame y Valery Carranza, igualando el marcador; pero la final llegó con Zudikey Rodríguez y Samara Alcalá quienes tuvieron una batalla cardiaca y al final la de Titanes se llevó la victoria.

Tras celebrar la victoria Aristeo Cázares renunció a su premio de cinco mil pesos y lo donó a niños de bajos recursos; demostrando el buen corazón del experto en parkour.

Por su parte Mau le regaló su llamada a Javi para que se comunicara con su hija en estas fechas tan especiales y de unión familiar.