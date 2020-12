Roberto Palazuelos estuvo en Festival de Tulum donde hubo contagios de COVID-19; así se defiende

Roberto Palazuelos confirmó que asistió al festival que se realizó en Tulum, Quintana Roo, en el cual se registraron una serie de contagios y que ha generado varias críticas al no acatar las medidas sanitarias ante la pandemia de COVID-19.

El empresario rompió el silencio y dijo que aunque muchos resultaron positivos al virus del SARS-CoV-2, el no ha presentado ningún síntoma debido a que se cuida mucho y no asiste a varios eventos.

“Yo no quise ir a ninguna de las fiestas porque yo sabía que había riesgo de contagio porque estaba habiendo un rebrote. La prueba es que a mí no me ha dado nada [...] yo me cuido mucho, no asisto a ningún lado”, detalló.