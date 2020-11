Cynthia Rodríguez se emborracha y quema a famoso actor; hace FUERTES declaraciones sobre su sexualidad

La guapa Cynthia Rodríguez reveló durante una entrevista que experimentó uno de los momentos más bochornosos de su vida luego de hablar de más cuando se encontraba pasada de copas, por lo que causó polémica en su momento al haber realizado fuertes declaraciones sobre la sexualidad de uno de sus compañeros, reconocido actor de telenovelas.

Durante una entrevista concedida al programa de YouTube La Cotorrisa, la también cantante reveló a los conductores esa penosa experiencia y confesó además que el tomar alcohol en exceso la transforma, algo que conmocionó a todos los espectadores.

El alcohol te transforma, declaró Cynthia Rodríguez, “hay gente que le cae muy bien y es de lo más divertido y hay personas que no nos hace bien, todo está bien hasta cierta medida”, sin embargo ella es la excepción, de acuerdo con lo que declaró, además que aseguró que estos episodios solo le pasan cuando toma vino tinto.

Una “terrible” experiencia

Cynthia Rodríguez sorprendió a los conductores con la revelación de esta terrible experiencia, en donde relató que debido al mal estado en el que se encontraba en una fiesta, a causa de haber ingerido mucho alcohol, dio a conocer que un actor de la empresa TV Azteca es gay.

La guapa conductora explicó que aquél día ella y sus compañeros estaban contentos porque habían terminado las grabaciones de una telenovela y en determinado momento alguien comenzó a repetir “‘shot, shot’” y fue cuando comenzó a tomar: “Me la pasé tan bien que tenía un compañero en la novela que es gay, pero no lo ha hecho abiertamente, entonces lo tenía muy escondido, yo lo sabía, pero era como muy interno”, señaló.

Sin embargo, con el paso de las horas y tras haber ingerido copas de más comenzaron los abrazos, y fue ese momento en el que declaró lo siguiente: “Les dije ‘no, a él no. Este es gay, este es gay’. Enfrente de producción y del director. Él me decía ‘no, no es cierto’ y yo ‘ay si eres gay no te hagas”, confesó Cynthia Rodríguez. Este suceso le dejo una terrible cruda moral al día siguiente, reveló, por lo que al despertar lo primero que hizo fue llamar a su compañero y ofrecerle una disculpa.