Martha Figueroa OFENDE a Érika Buenfil tras polémica en televisión

Luego del mediático enfrentamiento que protagonizaron hace no muchos meses, la conductora Martha Figueroa volvió a mandar un contundente mensaje a Érika Buenfil.

Al parecer, la polémica que envuelve a la conductora de Hoy y la llamada 'Reina del TikTok' no va a legar a buen puerto, pues volvió a dar de qué hablar durante una entrevista en YouTube con Alejandro Zúñiga.

Tras confesar que no tiene amigos en el medio porque "son gente muy sentida", Figueroa habló sobre el escándalo que la llevó a mantenerse enemistada con la ex de Luis Miguel.

"Tuvo una reacción mega exagerada y el público sacó de contexto lo que dije. Yo puedo hablar de lo que me dé mi gana así como ella. ¿Por qué tendría que ser amiga de Érika Buenfil? No tenemos nada que ver. Me parece una persona poco interesante, me parece ñoña. No me hace gracia lo que hace en TikTok", expresó con esos dardos lo que siente por la madre de familia.

"Pedí las disculpas necesarias y que si había lastimado al niño porque es un menor, pues con él me disculpé pues lo hice y ya está", concluyó la comunicadora.

La polémica

Cabe destacar que Martha y su colega Juan José Origel estuvieron en el ojo del huracán al hacer fuertes declaraciones sobre la actriz en el programa Con Permiso, refiriéndose al hijo de Érika como 'Pequeño Zedillo', haciendo alusión a su padre, Ernesto Zedillo Jr.

Buenfil estalló contra ambos asegurando que jamás los iba a perdonar; sin embargo, con quien aún mantiene una relación álgida es con la ex conductora de Ventaneando.