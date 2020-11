Anne Hathaway cumple 38 años y estos son los looks con los que ha enamorado: FOTOS

Este 12 de noviembre la actriz Anne Hathaway cumple 38 años y demuestra que se encuentra en su mejor momento, pues luce más joven que nunca y goza de gran éxito en cada una de las cintas que participa.

Una de las películas por la que el público más la recuerda y que la ha llevado a protagonizar grandes momentos en las redes sociales, es “The Devil Wears Prada” en la que la moda era el tema principal.

Foto: Instagram

Anne Hathaway no sólo ha brillado por sus looks en las películas, pues su gusto por la moda salta a la vida real donde ha deleitado a sus fans con inmemorables y glamurosos looks.

Los mejores looks de Anne Hathaway

La actriz goza de una figura envidiable y una sonrisa inolvidable que la ha caracterizado en cada una de la alfombras rojas a las que acude y donde se convierte en el blanco de la lente de los fotógrafos de moda.

Su papel en la cinta “El diario de la princesa” muestra una vez más su gusto por la moda, además de lo mucho que ha crecido y cambiado desde entonces.

Actualmente la actriz protagoniza la nueva versión de la famosa película “Las Brujas”, en donde una vez más dejó ver su gusto por el buen vestir con elegantes atuendos.