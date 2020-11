Maribel Guardia, con el corazón "PARTIDO EN DOS" por la muerte de Magda Rodríguez: FOTO

Muchos artistas y conductores de televisión han expresado sus condolencias a raíz de la triste noticia del fallecimiento de la galardonada productora de televisión, Magda Rodríguez, quien dejó este mundo el medio día de este domingo 01 de noviembre de 2020. La noticia la dio a conocer Televisa Espectáculos por medio de un tuit.

Esta vez fue el turno de Maribel Guardia, quien se dijo profundamente conmovida ante el trágico evento y por medio de su cuenta de Instagram, publicó tres fotografías donde se le ve con la productora de televisión en algunos foros de grabación uno del matutino Hoy y otros que no se alcanzan a distinguir.

La conductora suplente del matutino Hoy y ex esposa de Joan Sebastian, escribió que Magda era "una maestra del éxito" y narra cómo desde el primer día que se conocieron, el trato fue afable y amistoso. Asimismo expresó su más sentido pésame a su hija Andrea Escalona y a su inseparable hermana Andy Rodríguez, con quien la productora tenía una estrecha relación.

Trabajó con ella hace poco tiempo

Maribel Guardia grabó algunos episodios del programa matutino Hoy durante la ausencia de Andrea Legarreta tras su contagio de Covid-19. Sin embargo, conocía a Magda Rodríguez desde años atrás, pues la actriz, modelo y conductora también tiene gran trayectoria en las televisoras.

El mensaje que escribió bajo las tres fotografías fue:

"Mi adorada @magdaproducer no puedo creer que ya no estes aquí con tu sonrisa , alegria positivismo .Mi corazón se volvió a partir en dos . Solo tengo para ti agradecimiento por todo el apoyo y cariño que me diste .Desde el día que te conocí me abriste tu corazón y fuiste una maestra de cómo ser exitosa, mantener los pies en la tierra y tener un espíritu lleno de amor para todos. Te voy a extrañar amiga, buen viaje , ya nos veremos .Dejas aquí al tesoro de tu alma, tu amada @andy_escalona, una niña educada y buena como tu , y a tu inseparable hermana @andy___rodriguez 😇 mi más sentido pésame 🙏🏼"

De inmediato, sus seguidores le enviaron mensajes de condolencias y ánimo a la actriz lamentando la noticia, pues al parecer, muchos siguen de cerca la carrera de ambas mujeres. Entre los comentarios, se pueden leer frases como: "Estoy sin en shock pobresita de Andy mi mas sentido pésame", "aplausos hasta el cielo DEP" , "Que en paz descanse y que Dios la tenga en su gloria y a su familia le de fortaleza y resignación" y un largo etcétera.