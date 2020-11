"En shock"; Yanet García muestra su TRISTEZA por muerte de Magda Rodríguez

View this post on Instagram

Estoy en shock!!!!!!!! ud83dude2dud83dudc94 RIP ud83dude4fud83cudffb Mi u0040magdaproducer te escribo con el corazou0301n hecho mil pedazos, no he parado de llorar desde el momento que supe tu partida, dejaste huella en mi desde el primer momento en que te conociu0301, me abrazaste y creu00edste siempre en mi, siempre me motivaste a dar lo mejor, siempre me ensenu0303aste que con trabajo fuerte todos los diu0301as los suenu0303os se hacen realidad, siempre me ensenu0303aste a tener la mejor actitud a pesar de las adversidades y eso jamau0301s se me olvidarau0301. Estareu0301 siempre agradecida por cada oportunidad que me brindaste u0040programahoy y por tu hermosa amistad. Eres una mujer que amo y admirare siempre. Ahora tendremos en el cielo un au0301ngel hermoso que nos cuidara y estarau0301 con nosotros. u0040andy_escalona u0040andy___rodriguez u0040pau_gonz16 u0040nat.unicornio11 u2764ufe0f Las amo con todo mi corazou0301n ud83dude4fud83cudffb