¡Rompe el silencio! David Zepeda responde rumores sobre RELACIÓN con Daniel Urquiza

David Zepeda continúa en el ojo del huracán debido a la polémica que se ha suscitado en torno a su figura. Es que el actor ha sido señalado como la pareja sentimental de Daniel Urquiza, el famoso "Rey de las Extensiones".

En días recientes, se ha especulado acerca de la muerte de Urquiza. Algunos afirman que se quitó la vida debido a que terminó una relación de 10 años con el actor.

Los amigos cercanos del estilista han afirmado que la depresión por la que atravesaba se debía a que David Zepeda no quería hacer pública su preferencia sexual y mucho menos tener un compromiso marital con Urquiza.

¿De luto?

A través de su cuenta de Instagram, David Zepeda publicó una imagen en la que porta un traje muy elegante. La fotografía fue tomada en blanco y negro, mientras se le puede ver al actor con un semblante serio. ¿Será que atraviesa el duelo por el fallecimiento de Daniel Urquiza?

Lo que más llamó la atención fue el mensaje con el que acompañó la publicación. "Cuanto más débil es el calumniador, más peligrosas son sus acciones... Las personas felices no pierden el tiempo mintiendo, y haciendo el mal a los de más... Las paz y tranquilidad que viene de no tener nada que temer ni ocultar no tiene precio", sentenció el artista.

Con esto, queda claro que no tiene nada que esconder. Sin embargo, hasta el momento no ha fijado una postura clara acerca de los rumores que lo colocan como la pareja del "Rey de las Extensiones".