América Guinart revela controversiales detalles de su matrimonio con Alejandro Fernández

América Guinart se casó en 1992 con su famoso esposo Alejandro Fernández, con quien tuvieron tres hijos; Camila, América y Álex, y aunque su matrimonio duró solo seis años, hasta la fecha mantienen una relación de respeto y amor mutuo, los unen sus hijos y la admiración y reconocimiento que forjaron durante el periodo que duró su relación, la cual se mantiene hasta ahora con una solidez sorprendente.

Recientemente América Guinart reveló durante una entrevista la relación que llevaba con la familia de “El Potrillo” y un el acuerdo al que llegó entonces con ”Los Fernández” para poder manejar la fama de su esposo; fueron una serie de peticiones las que le hicieron sus suegros y que estuvieron vigentes durante el tiempo que duró su matrimonio, algo en lo que ella estuvo de acuerdo.

La madre de los tres hijos mayores de Alejandro Fernández reveló que tras casarse con él, sus suegros, con quienes mantiene una relación muy especial y en donde existe un vínculo que ese fortaleció con los años, le dieron una serie de recomendaciones para sobrellevar la fama de su esposo, entre ellas que no acompañara en sus giras a “El Potrillo” y mantuviera aun perfil bajo ante la prensa.

Lo difícil: “lidiar con los chismes”

En entrevista con el programa De Primera mano, América Guinart compartió que lo difícil en aquel momento no era lidiar con la prensa, sino co los chismes que surgían del cantante: “Cuando estaba con Alejandro, realmente yo no iba mucho con él a lugares donde había prensa, incluso presentaciones de él no iban mucho con él, porque era como una regla que tenían en su familia y yo no lo acompañaba casi a ningún lado”, contó la tapatía, mientras recordaba la época en que fue esposa de uno de los artistas más famosos en México.

Pese a las limitaciones y a lo duro que pudiera significar para ella, no tomó a mal esas recomendaciones y las siguió al pie de la letra, fue así como América de mantuvo alejada de los medios y del escrutinio público, al tiempo que comprendía la responsabilidad de formar parte de una de las dinastías de artistas más famosas y admiradas en el país. Estos consejos eran sugerencias que con huso las adoptó, no se trataba de limitarla ni prohibirle algo, explicó.

Para la exnuera de don Vicente Fernández los consejos nunca los tomó a mal, e incluso era una forma de vida al interior de la familia Fernández: “Eran otros tiempos, no era a lo mejor que le prohibían, pero sí le sugerían. Y yo sé que no lo hacían en mal plan porque mi mamá Cuca también me decía: ‘Veme a mí, cuándo me has visto con él’, porque en ese entonces mamá Cuca no lo acompañaba (a Vicente Fernández)”, explicó, al revelar que esta era la manera en que se manejaba la fama de los artistas al interior de la familia.