Noche de reggae y ska virtual

La noche de este domingo se rompieron las fronteras gracias al ska de Los Estrambóticos y el reggae del grupo Gondwana, quienes ofrecieron un concierto virtual desde México y Chile respectivamente.

Un setlist bailable fue lo que ofrecieron las agrupaciones en un show dentro de la categoría de Irrepetible, que organiza desde hace algunos meses Ocesa y que intenta reactivar los conciertos, pero de una manera a distancia.

Ritmos variados fueron los que se escucharon durante las casi dos horas que duró el evento, Los Estrambóticos pisaron un escenario juntos por primera vez, después de más de siete meses que se ha extendido la pandemia y lograron prender a sus seguidores con éxitos como “Soñar contigo” y “La cerveza y el dolor”.

Mientras que Gondwana, quienes se han destacado en la escena musical latina gracias a sus acordes deleitaron a los que se conectaron con canciones como “Mi princesa” y “Nuestros sueños”.

En el chat en el que interactúan los usuarios que entran al streaming se intercambiaron diferentes opiniones como el que extrañan los espectáculos en vivo, pero que la dupla fue algo inédito y digna de escuchar.

Con su “sana distancia” los miembros de Estrambóticos, Arturo "Pinocho" Ruelas, Adrián Vallarta, David "Chadou" Sánchez, Gabriel Bronfman, César "Chi Ch" Rojas, Pablo Coello y Helios Escalona bailaron y disfrutaron el entarimado mientras interpretaban temas como “Peter Punk” y “Camino a ninguna parte”.

Mientras que Gondwana, quienes festejan 30 años en la escena musical, y que hace poco lanzaron el sencillo “We are the lions”, demostraron que disfrutaron el estar juntos, ya que no habían tocado desde que empezó el confinamiento.

Por: Nayeli Ramírez