Ariana Grande se convierte en primera presidenta de Estados Unidos; conoce su nuevo sencillo Positions

La cantante Ariana Grande se convirtió por un día en la presidenta de Estados Unidos, tuvo reuniones en la Casa Blanca y descanso en las habitaciones de la residencia presidencial. Todo esto, en el video de su nuevo sencillo "Positions", el cual está causando furor entre sus fanáticos.

El video todavía no cumple 24 horas de haberse lanzado en Youtube y ya tiene más 8 millones de reproducciones. El mismo día del último debate presidencial en EU, la cantante se dejó ver en las imágenes actuando como mandataria del país. La canción "Positions" es el primer sencillo del álbum, que llevará el mismo nombre, y se lanzará el próximo 30 de octubre.

La intérprete vuelve con una canción pop en la que no deja dudas de su increíble capacidad vocal. Además de dar pistas sobre cómo sonará el nuevo álbum de Ariana Grande.

Elecciones en Estados Unidos

Las elecciones presidenciales de Estados Unidos están en puerta, el actual presidente Donald Trump se lanzó a la reelección, y algunos afirman que "Positions" podría dar una doble lectura con sus primeros veros: "Heaven sent you to me / I'm just hopin' I don't repeat history" "El cielo te ha enviado a mí / Solo espero no repetir la historia".

Los fanáticos de la cantante no han dudado en dar todo su apoyo a Ariana Grande y hasta verla como una posibilidad para en verdad llegar a la presidencia de los Estados Unidos.