¡Mejor que nunca! Andrea Legarreta presume su escultural figura posando en Bikini

Dulces placeres... Sentarse a ver el atardecer en la playa ud83cudfd6... Comer sin culpa... Llorar de risa... El olor a bebeu0301... Bailar sin que te importe hacer el ridiu0301culo... Que te valga el queu0301 dirau0301n... Abrazar a tus amores... La felicidad de tu perro cuando llegas a casa... El apapacho de los abuelos... Las pijamas... Las hamacas... El olor a pastel recieu0301n horneado... Desconectarte del mundo con muu0301sica... Un buen masaje... El chocolate... La naturaleza... Un abrazo sincero... Viajar... Suspirar viendo la Luna... Amar y ser correspondido... Besar... comer y descomer ud83eudd23... Uff parece que no voy a terminar nunca!! Cuau0301les son tus pequenu0303os placeres de la vida??