¿Quién es la Máscara? Estos son los famosos que podrían estar bajo el disfraz: VIDEO

El panel pone manos a la obra y con todo y la confusiou0301n, le dan pronou0301sticos muy interesantes a Zombie: @camilo, @eleazargomez333, Fher Olvera y @chuinavarro ... u00bfSerau0301 alguno de ellos? ud83dudd0d u00bf#Quieu0301nEsLaMau0301scarau00a0? #MiMau0301scaraFavoritaEsu00a0 #ZombieEs