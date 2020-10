Familia de Karla Luna DESTROZA en juicio a Américo Garza; aquí los detalles

Los familiares de Karla Luna comenzaron una lucha legal desde que la comediante falleció y que al parecer en este año terminará, resulta que cuando la lavandera morena murió, su exesposo Américo Garza se llevó a las hijas que tuvieron ambos y le negó las visitas a la familia Luna; ahora según el abogado Manuel Jezzini las cosas cambiarán.

Según el licenciado, en una entrevista para el programa Chisme No Like, un juez determinó como falsas y por lo tanto desestimó las pruebas que Américo Garza presentó para que la familia de Karla no vea a los niños. Lo que provocará que los pequeños puedan ver a sus abuelitos, tíos, etcétera.

"Todos los pretextos que el demandado había utilizado para evitar o dilatar la convivencia de cualquier manera han quedado atrás para cuidar el bienestar y el desarrollo de las niñas”.

Jezzini explicó que todo lo que Américo, actual pareja de Karla Panini, dijo para no convivir quedó rebasado debido a que es ilegal e ilícito. Reveló que Garza decía que "a las niñas les causaba atrofio ver a sus abuelos porque le recordaba a su mamá, está tachado como una excusa ilícita. El demandado no se estaba preocupando por respetar los Derechos Humanos de sus hijas pero sobre todo su formación emocional y su salud integral”.

¿Américo Garza a la CÁRCEL?

El abogado también explicó que existe una orden de aprehensión contra Américo Garza y que ésta podría ser ejecutada en cualquier momento, pero explicó que no piensan hacer uso del recurso por el bienestar de las menores de edad.

"No vamos a caer en esa preocupación porque no queremos dañar a las menores. nuestra pretensión natural es que las niñas no sufran", dijo en entrevista.

AQUÍ el VIDEO:

La traición de Karla Panini quedó grabada; esta es la historia

La familia de Karla Luna reveló el audio del momento en que la Lavandera Morena enfrentó a la que supuestamente era su mejor amiga, Karla Panini y el que en ese entonces era su pareja Américo Garza.

Mucho se ha hablado de aquel momento en que Karla Luna enfrentó a Karla Panini por la infidelidad de la que fue víctima, incluso cuando aún vivía la Lavandera Morena narró los hechos; sin embargo, este día podemos escuchar lo que realmente pasó.

"Lo que están a punto de escuchar es una de tantas pruebas donde ustedes van a poder ser testigos de cómo fueron las cosas. También en esta prueba que les vamos a mostrar van a poder escuchar la voz de mi mamá y de las únicas dos personas que estuvieron involucradas", se escucha decir a la hija mayor de Luna.

AUDIO COMPLETO:

KL: Eres mentirosa, traíciones y eres falsa.

KP: No, no, no soy traicionera, no soy traicionera

KL: Aquí tengo los mensajes con fechas. Tus mensajes ¿Te los leo? Me da vergüenza. Se los voy a leer a ustedes dos.

AG: ¿Cuáles? ¿Cuáles mensajes?

KL: Todo lo encontré en tu teléfono, el que el diste a Erika (su hermana).