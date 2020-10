Así lucen los actores de la película "Rojo Amanecer" a 31 años de su estreno: FOTOS

View this post on Instagram

Reseu00f1a: Rojo amanecerud83dudc68ud83cudffdu200dud83cudf93ud83cudf05ud83cudfcbud83cudffcu200du2640ufe0f La pelu00edcula mexicana realizada en 1989, relata los hechos ocurridos aquel memorable 2 de octubre en la Ciudad de Mu00e9xico, cuando el eju00e9rcito arremetiu00f3 en contra de los asistentes al u201cmeetingu201d en La plaza de las tres culturas, Tlatelolco. Pese a que la pelu00edcula fue realizada poco mu00e1s de 20 au00f1os despuu00e9s del suceso, es propio recordar que el acontecimiento au00fan era un tema sensible y pocos se atrevu00edan a hablar de el, por lo que fue un acto valiente por parte de los realizadores. La historia se centra en una familia que vive en Tlatelolco, cuyo padre es funcionario del gobierno y sus dos hijos mayores son estudiantes de la UNAM. Tambiu00e9n vive con ellos el abuelo, quien opina que los ju00f3venes no deberu00edan estar inmiscuyu00e9ndose en revueltas, pues no saben lo que es vivir una revoluciu00f3n. El padre sale a trabajar como cada mau00f1ana y los ju00f3venes asisten a los eventos estudiantiles, sin embargo, con el transcurso del du00eda, la situaciu00f3n se va poniendo mu00e1s u00e1lgida, y tras el primer tiroteo de parte del eju00e9rcito, los ju00f3venes hermanos vuelven a casa con un grupo de estudiantes que se les unieron en la huida, lo que traeru00e1 consecuencias para la familia. Algo destacable es que toda la pelu00edcula sucede dentro del apartamento de la familia, mostru00e1ndose apenas los corredores y escaleras del edificio, pues se rumora que la pelu00edcula hubo de realizarse un poco u201ca escondidasu201d, y con un presupuesto no tan alto, sin embargo esto no encarece en lo absoluto la trama. Otro aspecto a tener en cuenta es que se trata de un melodrama, y considerando la u00e9poca, las intervenciones de los actores podru00edan parecernos un tanto exageradas, pero no hay que olvidar que uno de los objetivos era dar a conocer lo que habu00eda sucedido aquel au00f1o. Sin duda, una pelu00edcula interesante de mirar y que nos deja reflexionando sobre el Mu00e9xico de aquellas u00e9pocas y todo lo que au00fan no se ha dicho al respecto. u00bfY tu00fa quu00e9 opinas de la pelu00edcula? Su00edguenos para mu00e1s reseu00f1as cortas y suscru00edbete a nuestro canal de YouTube (link en bio.) . Escrito por: Brenda Reyes (@brendolaga_) . . #rojoamanecer #cinemexicano #reseu00f1adecine