Aída Cuevas ACUSA a Carlos Cuevas de que la GOLPEÓ a ella y a su padre: VIDEO

La cantante Aída Cuevas acusó en el programa de televisión "Ventaneando" a su hermano Carlos Cuevas de haberla golpeado a ella y a su padre años atrás.

La artista de regional mexicano señaló que en una ocasión cuando Carlos había llegado en estado de ebriedad simplemente se comportó de una forma muy agresiva y embistió a su papá como si fuera un toro.

"Fue algo terrible, se fue contra mi papá y lo embistió como si fuera un toro. A mí también me tocaron los golpes", señaló Aída Cuevas, a pregunta expresa que dejó el conductor Daniel Bisogno.

Entre lágrimas, Aída Cuevas acusó que su hermano tiene serios problemas de atención y que eso lo ha llevado a tomar el camino del alcohol y la agresión contra su propia familia.

Ni la ayuda psicológica la ha sacado adelante al 100 por ciento

La cantante señaló que ha necesitado de importante ayuda profesional durante los últimos años, ya que no ha podido salir adelante del todo tras los problemas que ha enfrentado su familia.

"Se le acusa porque a mí, psicológicamente, me ha dañado. No sé si lo nota, pero he adelgazado muchísimo. A mí me ha afectado mucho todo esto", sentenció Aída Cuevas.

Actualmente, Aída Cuevas tiene demandado a Carlos Cuevas por violencia intrafamiliar y emocional.

Aída Cuevas está en el foro de #Ventaneando, abriendo su corazón y rompe el silencio sobre el distanciamiento de su hermano Carlos.



Por: Redacción Digital El Heraldo de México

