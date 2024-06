Pedro Rodríguez agradece la victoria contundente que lo reconoce como el alcalde con más votos en Atizapán de Zaragoza

Ante 3 mil personas pertenecientes a estructuras de los partidos PAN, PRI, PRD y Nueva Alianza, así como simpatizantes, el presidente electo, Pedro Rodríguez Villegas, agradeció todo el apoyo y la confianza para establecer la mayor votación registrada en Atizapán de Zaragoza en la elección de un alcalde con un total de 142,093 votos.

Pedro Rodríguez dijo que estos resultados lo comprometen a trabajar para llevar a Atizapán de Zaragoza a ser el mejor municipio del Estado de México y hacerlo brillar a nivel internacional y también construir un municipio igualitario y de oportunidades.

Por otra parte, extendió la mano a las diferentes expresiones políticas que no coincidieron con su proyecto de gobierno y los invitó a colaborar para iniciar una nueva etapa en el 2025, una etapa de gobierno con más y mejores proyectos, con más apoyos para la ciudadanía, con más becas, con más obras que permitan que Atizapán siga cambiando.

“Hoy les pido a nuestras amigas y amigos de las demás expresiones políticas que se acerquen que éste será un gobierno de puertas abiertas, un gobierno que no tendrá distinción entre partidos, hoy necesitamos un gobierno que trabaje para las y los atizapenses, no importa del partido político que sean, no importa en la expresión política en la que quieran estar. Hoy yo los necesito a todas y todos unidos.