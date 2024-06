Pablo Lemus es el gobernador con mayor respaldo ciudadano en historia de Jalisco

Pablo Lemus Navarro es el gobernador con mayor respaldo ciudadano en la historia de Jalisco y adelantó que será conciliador pero jamás sumiso con el gobierno federal, encabezado por Claudia Sheinbaum Pardo. Acepta que los jaliscienses optaron por un Congreso del Estado con diversidad partidista, así que se enfocará en el diálogo propositivo y respetuoso que beneficie a la gente.

Sigue leyendo:

Morena califica de “espurio” el triunfo de Libia; impugnará elección de gobernadora

Asesinan a Mario Lázaro Mendoza, regidor electo de Morena en Jacona, Michoacán

“Muy agradecido por convertirme en el gobernador más votado de la historia del estado de Jalisco, el gobernador que tiene el mayor respaldo a través de las urnas con alrededor de un millón 230 mil votos es una enorme responsabilidad. Yo voy a gobernar para todas y todos los jaliscienses sin exclusiones, al contrario, una lógica de ver hacia adelante, de un diálogo propositivo, respetuoso y permanente con todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso de Jalisco”, externó tras recibir su constancia de mayoría en el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco, como gobernador electo.

Pablo Lemus no entregará el sistema educativo ni el de salud al gobierno federal

El emecista dijo no estar preocupado por la impugnación que hará el partido Morena porque está consciente que no hubo ninguna irregularidad grave en el proceso electoral. FOTO: Especial

Aunque dejó claro que no entregará el sistema educativo, ni el de salud al gobierno federal e insistirá por un nuevo trato en materia fiscal para Jalisco. Entre los temas prioritarios están: seguridad, infraestructura (carreteras, hídrica, energética) y movilidad para la construcción de sistema de transporte masivo.

“Trabajaré con la próxima presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, seré un gobernador que va a privilegiar el diálogo y el trabajo conjunto. No vengo a polarizar, no vengo en una política de contrastes, por el contrario, vengo por un trabajo unido y serio, por todas y todos los jaliscienses. La doctora Sheinbaum se va a sentir mucho más cómoda trabajando conmigo como gobernador de Jalisco que con muchos otros gobernadores del país”.

En los próximos días, Lemus buscará reunirse con las candidatas contendientes, con el arzobispo de Guadalajara, con el sector empresarial, rectores universitarios y asociaciones civiles para planear su trabajo a futuro, cuando asuma su cargo gubernamental.

Lemus se muestra preocupado por la impugnación de Morena

El emecista dijo no estar preocupado por la impugnación que hará el partido Morena porque está consciente que no hubo ninguna irregularidad grave en el proceso electoral y porque para él, las elecciones "ya se acabaron y es momento de darle la vuelta a la página. La gente no nos quiere ver peleando, nos quiere ver trabajando para resolver los grandes retos que tiene Jalisco y para eso estoy aquí. No voy a entrar a la lógica de la contradicción a donde nos quieren llevar algunos dirigentes nacionales de partidos. Yo vengo a trabajar por Jalisco, no vengo a hacer politiquería, vengo a hacer política de alto nivel”.

La siguiente semana, Pablo Lemus acudirá a la graduación académica de su hija y tomará un periodo vacacional en familia. Así que este mismo lunes dará a conocer el nombre de la persona que se ocupará de los trabajos de transición gubernamental.

Trabajará con un Congreso de oposición, priorizará el diálogo

Al asumir la gubernatura de Jalisco tanto los legisladores locales como los presidentes municipales electos y los diputados y senadores federales encontrarán disposición al diálogo, el trabajo y los acuerdos, sin importar cuál sea la extracción partidista. Su visión será de estadista, aseguró:

“Así lo decidieron los jaliscienses, lo que van a ver de su gobernador Lemus es un diálogo permanente con las fuerzas políticas, un diálogo respetuoso. Hay que buscar los acuerdos para que le vaya bien a Jalisco. No van a encontrar una lógica de polarización, de contraste y mucho menos de pleito. Voy a ponerme a trabajar por el bien de las y los jaliscienses ¡no vengo a pelear, vengo a acordar! Que esto le pueda servir en acuerdo político general al estado de Jalisco. Tendré que gobernar, sí, con un Congreso diverso en materia de representación política, pero también tendré que trabajar con muchos y muchas munícipes de distintas fuerzas políticas y todas van a recibir mi apoyo y trabajo serio”.

Lemus reconoce que hay muchos detalles a analizar dentro del partido naranja, ante los resultados adversos en algunos municipios, incluidos algunos metropolitanos.

“Por un lado me convierto en el gobernador con más votos en las historia, en comparación con las dos elecciones pasadas (Aristóteles Sandoval y Enrique Alfaro), 300 mil votos más. Voy a llegar a un millón 628 mil votos. Llego con un amplio respaldo de la ciudadanía a través de las urnas, es muy importante destacarlo. Pero la gente decidió que la representación en el Congreso del Estado de Jalisco fuera de otros colores. Sin embargo, algo que se ha analizado poco es que Movimiento Ciudadano tendrá la fracción mayoritaria en el Congreso, como partido político, ya como coaliciones es otra cosa. Como partido político la principal fuerza política será Movimiento Ciudadano, por eso es importante el diálogo respetuoso y abierto. Los jaliscienses decidieron que fuera así y lo voy a respetar y voy a trabajar de esa manera”.

MYPR