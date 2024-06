Roger Waters reconoce participación de Claudia Sheinbaum en protestas sociales y democráticas

A través de su cuenta de X, Roger Waters, compositor y músico británico, integrante de la reconocida banda musical Pink Floyd, reconoció la lucha social y democrática de Claudia Sheinbaum, virtual presidenta electa, quien en su juventud participó en la protesta de estudiantes mexicanos de Stanford en contra el ex presidente de México Carlos Salinas de Gortari.

"The New President of Mexico @Claudiashein Protesting for Fair Trade and Democracy on campus in 1991. Bravo Madame President. Today the students on campus are protesting Genocide in #Gaza. PLEASE TELL US YOU’RE WITH THEM", compartió.

El cantante pidió a Claudia Sheinbaum mostrar su apoyo a los estudiantes de esta misma universidad que se encuentran protestando en contra los ataques armados que se llevan a cabo en Gaza, el cual se ha vivido en los últimos meses por la guerra entre Israel y Hamas.

¿Cuál es la postura de Claudia Sheinbaum ante el conflicto?

Claudia Sheinbaum, virtual candidata electa, fue cuestionada sobre esta situación durante unos de sus eventos de campaña y señaló que ella condenada cualquier forma de violencia y particularmente la ejecutada en contra de civiles inocentes derivadas de los conflictos bélicos.

Claudia Sheinbaum condena la violencia contra civiles Foto: Archivo

Además, pidió un cese a la violencia por parte de ambos bandos y que se reconozcan a los dos Estados y que se busque la manera inmediata de pacificar esta región del mundo, sobre todo para que acaben los ataques en Gaza que han cobrado la vida de más de 30 mil personas, de acuerdo con cifras oficiales.

Asimismo, la candidata abordó el papel de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), a la que solicitó se tengan fronteras seguras en términos de los tratados internacionales.