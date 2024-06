Clara Brugada comienza a planear transición de Gobierno en CDMX

La virtual ganadora de la Jefatura de Gobierno por la coalición “Sigamos Haciendo Historia”, Clara Brugada anunció que esta semana se reunirá con el titular del ejecutivo local, Martí Batres.

Asimismo, expresó que en 15 días comenzará a planear y programar el proceso de transición rumbo a su toma de protesta el próximo 5 de octubre.

De igual forma, Brugada Molina señaló que también instalará una mesa en el Zócalo capitalino “con todo el equipo para recibir las propuestas de la gente”.

Y adelantó que iniciará una “gira de la victoria” para escuchar a la gente y culminar de definir su proyecto de gobierno.

La ciudadanía tiene muchas propuestas, todo mundo quiere decir una propuesta, y a mí me encanta escuchar las propuestas de la gente, porque de ahí salen ideas maravillosas. Así que me voy a instalar en el Zócalo capitalino, con todo el equipo, a recibir las propuestas de la gente, porque no me alcanza el tiempo de estar dándole a cada uno una cita”, añadió.