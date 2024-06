Gobierno de Margarita González Saravia comenzará una nueva etapa de reconciliación en Morelos

Para celebrar el triunfo electoral, Margarita González Saravia se reunió con el pueblo para dar a conocer que en una semana hará una gira de agradecimiento por todos los municipios y compartirá el Plan Morelos, ya que de acuerdo al conteo del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) del Instituto Nacional Electoral (INE), a través del IMPEPAC (poner completo el nombre) la abanderada de Morena y la coalición Sigamos Haciendo Historia en Morelos, se mantiene con 18 puntos de ventaja, lo que la coloca como la próxima gobernadora del estado de Morelos.

Ante miles de morelenses en Plaza de Armas, dijo que el proyecto del Plan Morelos se construyó considerando a todos los sectores sociales para desarrollar el nuevo gobierno de transformación, un gobierno humanista, cercano a la gente que logrará el bienestar y la paz en el estado.

Sigue leyendo:

Elecciones en Morelos 2024: resultados y noticias al instante

"Hoy ganará el pueblo que quiere el cambio en Morelos": Lucy Meza

Ademas, Margarita González afirmó que comenzará una nueva etapa de reconciliación de todas las fuerzas políticas y sectores sociales, para que en unidad con el pueblo, se garantice la transformación hacia un estado de desarrollo y de paz social, garante de los derechos y del respeto de todas las comunidades.

La próxima gobernadora agradeció el trabajo de todos los que llevaron el mensaje casa por casa, así como la defensa del voto y sostuvo que la ciudadanía alcanzó la unidad, muestra de ello son los resultados obtenidos en esta elección histórica que pone al centro los intereses del pueblo.

Recordó que desde su fundación hace 155 años el estado no ha tenido una gobernadora femenina y hoy esta decisión permitirá que su liderazgo marque la historia con un gobierno que tendrá el apoyo de la también primera presidenta Claudia Sheinbaum. Asimismo dijo que, este camino es posible gracias a que el presidente sentó las bases de la transformación.

Acompañada de representantes de la coalición Sigamos Haciendo Historia, González Saravia comentó que esperará la constancia de mayoría para llevar a cabo la transición del gobierno y reconoció el trabajo de todas y todos los candidatos del partido guinda y de los opositores que participaron en la contienda electoral.

Al final de esta jornada refrendó su compromiso por desarrollar un gobierno que reivindicará la memoria histórica de todos los héroes que han forjado el estado y concluyó: "Honraré el compromiso de la Cuarta Transformación de no robar, no mentir y no traicionar a mi pueblo".