Pide Xóchitl Gálvez a AMLO reconocer que violenta mujeres

La excandidata presidencial Xóchitl Gálvez envió al Presidente Andrés Manuel López Obrador una carta y un manual sobre violencia de género, y le pidió reconocer que con sus actos y palabras violenta a las mujeres.

En la misiva de tres cuartillas, Gálvez Ruiz señala que es necesaria una reinterpretación del alcance de la responsabilidad del Titular del Ejecutivo Federal, y el impacto que tienen sus actos y sus palabras, con la finalidad de emitir las medidas de reparación y no repetición, suficientes para atender y combatir la perpetuación de las vulneraciones al marco legal y privilegiar la restitución del orden constitucional, así como el cumplimiento de la obligación de reparar las violaciones graves a derechos humanos y, por supuesto, combatir la impunidad.

“No hay razón para que el Presidente de la República no deba responder de sus acciones como cualquier ciudadano, le recuerdo que, en casos análogos, las personas que cometen actos que actualizan violencia política en razón de género, no sólo son inscritos en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género del Instituto Nacional Electoral, sino incluso sujetos de una sanción pecuniaria”, dijo.

Advierte que el Presidente debe cumplir con medidas de reparación y no repetición

Indicó que tampoco hay razón para que no cumpla con medidas de reparación y no repetición, como lo son tomar un curso de género, emitir una disculpa pública o la publicación del extracto de la sentencia por 30 días en las redes sociales del infractor.

Tras hacer una relatoría de las resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sobre los casos que involucran al mandatario federal, la senadora panista precisó que los señalamientos no son temas electorales, se trata de una intención que busca liberar el camino del desarrollo de la mujer en el país y evitar que desde el púlpito presidencial se siga perpetrando

“Este, no es un tema electoral, es una problemática de dimensiones profundas en nuestra vida política y social, que requiere una atención prioritaria y un ejercicio congruente del poder. El reconocimiento de la violencia política en contra de las mujeres no es una concesión amable por parte del estado, es el resultado de miles de voces de mujeres mexicanas que, a lo largo de la historia, de manera valiente, han buscado materializar la igualdad sustantiva y eliminar los elementos que la impiden. El seguir perpetrándola y no darle la visibilidad y reconocimiento desde el púlpito presidencial es una aceptación implícita que abre la posibilidad a que se siga perpetrando en todos los niveles gubernamentales”, expuso.

Le envía dos publicaciones

Los libros enviados por Gàlvez Ruiz al Presidente. Foto: Especial

En esta comunicación, Xóchitl Gálvez le hace llegar a López Obrador el "Manual para el uso no sexista del lenguaje” editado por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y el libro "Violencia Política contra las Mujeres por Razón de género en la justicia electoral', editado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

“Si bien he impugnado dicha sentencia, con la finalidad de que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resuelva los mecanismos para la determinación de la sanción aplicable así como para el dictado de medidas de reparación y no repetición suficientes para cumplir con las obligaciones constitucionales y convencionales del Estado de restituir las violaciones graves a los derechos humanos, invito a Usted a que, en un ejercicio de reflexión personalísima, asuma la responsabilidad de sus actos y reconozca que ha incurrido en violencia política contra las mujeres por razón de género en mi agravio”, escribió.

Critica la ausencia de sanciones

La excandidata presidencial, comentó que a pesar del reconocimiento expreso por parte de la Sala Regional, sobre la "sistemática violencia política de género" ejercida por el Presidente en su perjuicio, no existe un régimen sancionador electoral específicamente aplicable en su contra y es materialmente imposible la determinación de sanciones, frente a conductas infractoras del sistema electoral y, particularmente frente a conductas que menoscaban el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia en todos los ámbitos.

“La responsabilidad otorgada a usted, como Presidente de la República, lo obliga a ser garante de los derechos humanos y, frente a un tema que cimbra a nuestro país en los más profundo —como es la violencia en contra de las mujeres—, lo obliga a ser ejemplo. Los servidores públicos en general y Usted, como titular del ejecutivo en particular, tienen que eliminar todos aquellos mensajes que repliquen desde un punto de vista simbólico, violencia política en perjuicio de las mujeres”, comentó en la misiva.