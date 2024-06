AMLO asegura que no ofendió a Xóchilt Gálvez

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no ofendió a la excandidata presidencial, Xóchitl Gálvez, pues indicó que sus principios no le permiten ofender a las personas, menos a las mujeres.

“Decir que yo no ofendí a la señora Xóchitl, no hay prueba de eso. No lo hago por principios, no ofendo a nadie, menos a una mujer, no sé de dónde salió eso”, sostuvo.

“Decir que yo no ofendí a la señora Xóchitl, no hay prueba de eso. No lo hago por principios, no ofendo a nadie, menos a una mujer, no sé de dónde salió eso”, sostuvo AMLO Foto: Facebook Xóchitl Gálvez Ruiz

Sigue leyendo:

AMLO destaca obras hidráulicas durante su gobierno

AMLO califica de inédita la gira con Claudia Sheinbaum

Durante la conferencia de prensa matutina dijo que en una ocasión, en el Instituto Nacional Electoral tergiversaron sus palabras, sin embargo, detalló que en dicha ocasión la consejera de la oposición que cambió sus palabras fue acreedora de una sanción.

“En una ocasión en el instituto electoral, tergiversaron, una consejera del bloque conservador se atrevió a cambiar mis palabras, incluso la sancionaron en el mismo instituto electoral, pero nunca he ofendido a la señora, no sé de dónde salió eso”, manifestó.