Bayardo Ojeda Marrufo pide perdón al gobernador electo Huacho Díaz Mena por sumarse a campaña de Renán Barrera

“Hoy me dirijo a ustedes con el corazón arrepentido y dispuesto a enmendar mis errores”, así comenzó su mensaje Bayardo Ojeda Marrufo, diputado local electo, en un video publicado en sus redes sociales donde pide perdón al gobernador electo de Yucatán, Joaquín Díaz Mena, y solicita ser incluido de nuevo en la bancada de Morena.

Lo anterior, luego de que en las pasadas elecciones, Bayardo Ojeda Marrufo, quien fuera postulado como diputado local por la coalición "Sigamos Haciendo Historia", dejara su partido Morena para sumarse públicamente a la campaña del candidato del bloque opositor, Renán Barrera, y realizara múltiples denuncias en contra de Huacho Díaz.

El diputado local refirió que es de humanos equivocarse, por lo tanto él ya recapacitó y reflexionó "profundamente" sobre sus acciones, por ello pidió perdón por sus errores.

"Los seres humanos nos equivocamos y yo no soy la excepción, hoy con humildad pido perdón por mis errores, la elección del 2 de junio me abrió los ojos y me hizo entender la voluntad del pueblo de Yucatán, he comprendido que más allá de los colores partidistas debemos trabajar en unidad por la prosperidad de nuestro estado".