Rescate de mineros en Coahuila seguirá en administración de Claudia Sheinbaum: AMLO

El pasado 19 de febrero de 2006, la mina 8 "Pasta de Conchos", ubicada en municipio de San Juan de Sabinas, en el estado de Coahuila, sufrió una explosión con un saldo de 65 mineros muertos. Ante las acusaciones por malas condiciones de seguridad y la dificultad de encontrar los cuerpos, Andrés Manuel López Obrador, actual presidente de México, inició pláticas con los familiares de los mineros para informarles sobre la posibilidad de rescatar los cuerpos.

El día de hoy, AMLO señaló que, en caso de que su administración no logre recuperar los cuerpos de los mineros atrapados antes de terminar con su periodo, continuará el mismo bajo la supervisión de Claudia Sheinbaum, virtual presidenta electa.

AMLO ha mostrado su confianza en Claudia Sheinbaum Foto: Archivo

"Coincidió en que vamos juntos a una gira con la presidenta, ella va a estar ahí y es muy importante porque si no alcanzamos nosotros a sacar todos los cuerpos, lo hará el nuevo gobierno. Claudia Sheinbaum es muy sensible, es de las cosas que estoy contento, imagínese que quedara esto en manos de alguien que no está del lado del pueblo", subrayó el presidente", expresó.

¿Cuáles son las dificultades en el rescate de restos?

Andrés Manuel López Obrador mencionó que han enfrentado diversas dificultades y riesgos, por tal motivo, se han tomado medidas exhaustivas para proteger a los rescatistas, incluyendo la construcción de protecciones para controlar los gases aún presentes y evitar otro derrumbe.

"Entiendo, pero todavía tengo que esperar, no sabemos qué sucedió en toda la mina, es como el inicio, la exploración, falta mucho trabajo", afirmó el presidente, destacando la complejidad del proceso.

La virtual presidenta electa comienza una gira con AMLO Foto: Archivo

Cabe resaltar que en el inició de la gira de AMLO y Claudia Sheinbaum, una de las visitas será a la mina en la que se han rescato los primeros restos, los cuales serán identificados para entregarlos a sus familias.