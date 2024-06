A 53 años del Halconazo, Claudia Sheinbaum reitera que garantizará la libertad de expresión en México

A través de sus redes sociales, Claudia Sheinbaum, virtual presidenta electa, recordó el 53 aniversario del "Halconazo", uno de los episodios más trágicos para los estudiantes de la Ciudad de México ocurrido el 10 de junio 1971, a tan solo tres años de la matanza en Tlatelolco.

Ese día el grupo paramilitar llamado los "halcones", organizado por el gobierno de México, atacó a los estudiantes que se manifestaban en contra del entonces presidente de México, Luis Echeverría (1970-1976), para exigir libertad política y democratización de la enseñanza.

En ese sentido, Claudia Sheinbaum enfatizó que en los partidos de la alianza son distintos, ya que ellos garantizan la libertad de expresión, de reunión, de concentración y movilización de todos los mexicanos y aseguró que nunca usarán la fuerza del Estado para reprimir al pueblo.

Memoria histórica para no regresar al pasado: Claudia Sheinbaum

Cada año, Claudia Sheinbaum recuerda algunas de los episodios que han marcado la historia del país como las matanzas a estudiantes o privatizaciones, las cuales considera son un ejemplo de los gobiernos que olvidaron su principal función y sobre todo levantaron sus armas en contra de los jóvenes.

"Jamás debemos olvidar de dónde venimos, porque si no, no sabemos a dónde vamos. Esta recuperación de memoria histórica que se hace desde el gobierno de México (…) es fundamental para no olvidar lo que fueron los gobiernos autoritarios, aquellos que por salvaguardar el poder un régimen, estuvieron dispuestos a utilizar armas en contra de jóvenes que lucharon por la democracia”, expresó.

El Halconazo es uno de los episodios más recordados en el país Foto: Archivo

Asimismo, ha señalado que se han acabado los gobiernos autoritarios y antidemocráticos, ya que con la Cuarta Transformación se respeta a todos los sectores y buscan el crecimiento desde más abajo para que se beneficie todo el país.