"El bienestar nunca llegó a Xochimilco, lo construiremos con el pueblo": Gabriel Del Monte

Habitantes del pueblo de Santa Cecilia y colonias que lo conforman claman por que vuelvan las coordinaciones territoriales ciudadanas para que sirvan de enlace con el próximo nuevo Alcalde, Gabriel del Monte, candidato de Va X la CDMX a la Alcaldía Xochimilco.

Esas coordinaciones, a decir de vecinas y vecinos, se perdieron y fueron politizadas por Morena. Por eso, vivir en esta zona es vivir sin bienestar, dijeron habitantes que llevan más de 40 años sin agua, sin drenaje, sin banquetas.

Están olvidados por las autoridades actuales

Son los olvidados de Xochimilco. Demandaron un mejor transporte públco, pues tardan de 3 a 4 horas para ir y regresar de sus trabajos, por lo que Del Monte se comprometió a poner el transporte como un objetivo prioritario.

En esta zona irregular no hay apoyo y no se les permite hacer captación de agua ni tienen servicios públicos fundamentales.Están olvidados por las autoridades actuales, no hay los servicios básicos que permitan vivir dignamente y no hay acceso a la salud porque no hay nada.

“Gobernar en territorio es el camino"

Del Monte propuso trabajar con las y los vecinos en la recuperación de espacios públicos y para reforestación ordenada.

“Gobernar en territorio es el camino, pues ahí no se presentan las autoridades”, expresó Del Monte. Como hace tres años, los vecinos le expresaron su voto de confianza a Gabriel del Monte para ponerlos en el centro de la demarcación.

