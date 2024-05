Descuentos de hasta 40% y cafés gratis: estos son los beneficios que darán empresarios del Edomex a quienes voten

Con el fin de promover la participación ciudadana el próximo 2 de junio y vencer el abstencionismo, los descuentos de los comercios afiliados al Consejo Coordinador Empresarial del Estado de México (CCEM) podrían alcanzar hasta 40 por ciento, aseguró Marco Antonio Gutiérrez, vicepresidente del organismo en el Valle de México.

En entrevista señaló que la meta del todo el sector empresarial mexiquense es vencer el abstencionismo, para lograr una participación ciudadana de entre 70 y 75 por ciento en el Edomex; pues tradicionalmente en la entidad solo vota el 60 por ciento de los electores inscritos en la lista nominal, cuando son comicios presidenciales.

Destacó que además del CCEM, otros organismos empresariales están realizando promociones y descuentos similares en la entidad.

“Lo que queremos hacer es que el abstencionismo se erradique y que la gente salga a votar, en la Coparmex hay una compaña de “Yo voto”, pero como Consejo Coordinador, con 84 cámaras participantes, estamos haciendo algo parecido, con promociones y descuentos; lo que queremos que esta vez, por lo menos, salga a votar entre 70 y 75 de los ciudadanos”

Destacó que además el CCEM logró que en las tiendas de conveniencia “Oxxos” establecidas en el territorio mexiquense se entregue un café gratis a las personas que votaron, con solo mostrar el pulgar marcado con tinta indeleble.

“Quienes voten tendrán una promoción, un descuento o un regalito”.

En tanto, Erick Cuenca Gurrola, dirigente de Coparmex Metropolitano del Edomex destacó que el “partido más grande a vencer se llama abstencionismo”, por lo que, los empresarios seguirán promoviendo la participación y el voto razonado en la entidad que cuenta con el mayor padrón electoral del país, con aproximadamente 12.5 millones de habitantes.

Dijo que además se busca garantizar que los ciudadanos tengan información sobre las propuestas de cada candidato.

Coparmex y CCE Edomex hacen peticiones a candidatos

La seguridad pública, mejora regulatoria y abandono en las zonas industriales son los temas de mayor preocupación para los empresarios del Valle de México, donde se genera alrededor del 60 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) del Estado de México, los cuales, requieren ser atendidos de forma urgente por los próximos presidentes municipales de la zona.

Durante una reunión con los candidatos de Fuerza y Corazón por México, Karla Fiesco, de Cuautitlán Izcalli y Tony Rodríguez de Tlalnepantla, integrantes de Coparmex Metropolitano del Edomex y del Consejo Coordinador Empresarial del Edomex (CCEM) destacaron que la región es un polo de desarrollo y nodo logístico, que cuenta con infraestructura carretera, parques industriales y mano de obra calificada; pero requiere consolidarse, a través de acciones de los próximos gobiernos locales.

El presidente del CCEM, Germán Jalil Hernández destacó que para mantener la entrada de nuevas inversiones y la generación de empleos, a fin lograr elevar la competitividad de toda la entidad, también es necesario combatir la corrupción, garantizar el estado de derecho, inversión en nueva infraestructura e implementación de nuevas tecnologías.

Dijo que reforzar la seguridad en la región, resulta prioritario, mantener las inversiones y empleos.

“La inseguridad es un mal que aqueja a toda la sociedad, no solo a estos municipios, al estado y a todo el país, es una problemática que se debe atacar, no será fácil; es algo que ahuyenta las inversiones y no promueve un entorno favorable, sobre todo para el Nearshoring, pero todos juntos sociedad y gobierno tentemos que hacer algo”.

Marco Gutiérrez, vicepresidente del CCEM en el Valle de México, destacó que los delitos más preocupantes en la zona son el robo al transporte de carga y en el transporte público.

Dijo que resulta fundamental una real mejora regulatoria, para elevar el PIB estatal.

El presidente de la Coparmex Metropolitano Erick Cuenca Gurrola señaló que el Edomex es la segunda economía más grande de México, con una aportación del 9 por ciento del PIB nacional; pero queda mucho por hacer para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.

Los candidatos, que buscan reelegirse en sus respectivos municipios, se comprometieron a seguir trabajando con la policía intermunicipal para combatir la delincuencia en la zona.

La candidata Karla Fiesco prometió que en caso de ganar las elecciones, rehabilitará los 12 parques industriales que tiene Cuautitlán Izcalli; y que en 2025 destinará 50 millones para Xala, que es el más “devastado” del municipio.

Tony Rodríguez, candidato de Tlalnepantla dijo que se fortalecerá el convenio de la policía intermunicipal desde Naucalpan hasta Coacalco para crear un cerco de seguridad y conectar los C4 de en los centros logísticos de la región.